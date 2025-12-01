Non va a segno l’attacco di Orban sul gas La chiave è il terminale di Alexandroupolis

Non solo Grecia e Cipro. C’è anche un altro Paese in Europa che sta assumendo un ruolo all’interno del dossier energetico collegato all’evoluzione del piano Witkoff per l’Ucraina. L’Ungheria di Viktor Orban rappresenta un mondo di mezzo, dove da un lato il premier vicino a Mosca prova a rassicurare la Serbia alle prese con disagi relativi all’approvvigionamento, dall’altro mantiene caldo il filo diretto con Mosca (così come altri, tra cui Erdogan ) al fine di disegnare i nuovi confini energetici in primis del suo paese e, quindi, dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti. L’ATTIVISMO DI ORBAN Il tour di Orbán tra Serbia e Russia ha nel menu le forniture di petrolio greggio e gas all’Ungheria. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non va a segno l’attacco di Orban sul gas. La chiave è il terminale di Alexandroupolis

Contenuti che potrebbero interessarti

Genoa-Hellas 2-1, le pagelle: Colombo ancora a segno, Thorsby decisivo, Belghali non basta? Andrea Piras - facebook.com Vai su Facebook

Non va a segno l’attacco di Orban sul gas. La chiave è il terminale di Alexandroupolis - C’è anche un altro Paese in Europa che sta assumendo un ruolo all’interno del dossier energetico collegato all’evoluzione del piano Witkoff per l’Ucraina. Come scrive formiche.net

Vannacci loda Orbàn: "L'esenzione per l'acquisto di petrolio e gas russo da Trump è il trionfo della sovranità nazionale" - Vannacci: "L'Ucraina compra gas e petrolio russi con i denari europei" "L'esenzione per un anno delle sanzioni per l'acquisto di petrolio e gas russo ottenuta da Orbàn dopo il suo colloquio alla Casa ... affaritaliani.it scrive

Trump dà l’esenzione a Orbán sul gas russo. Lui: “Kiev perde” - Ieri il primo ministro ungherese Viktor Orbán, a capo di una delegazione di 180 persone, è stato ricevuto alla ... Si legge su ilfattoquotidiano.it