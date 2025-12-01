Non solo Donald Trump così l’Europa sta chiudendo le frontiere ai migranti | lotta senza quartiere ai trafficanti

Una vera e propria stretta sui migranti da parte dell’Europa, mentre negli Stati Uniti Donald Tump ha già detto di voler chiudere le frontiere. Un nuovo centro europeo contro il traffico di migranti e il sostegno agli Stati membri per condurre indagini penali congiunte Il Parlamento ha dato la sua approvazione definitiva a una nuova legge volta a rafforzare il mandato e le risorse di Europol nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Non solo Donald Trump, così l’Europa sta chiudendo le frontiere ai migranti: lotta senza quartiere ai trafficanti

