Non si erano mai visti ma è diventato uno stalker da incubo per una donna di 55 anni | denunciato e arrestato

Bergamo, 1 dicembre 2025 - Era diventato un vero e proprio incubo per una 55enne di Bergamo eppure non si erano mai incontrati fisicamente. La donna, bergamasca, ha denunciato un 56enne di Messina perché l'uomo, dopo uno scambio di messaggi su piattaforma di messaggistica di un noto social network, da agosto ha messo in atto veri e propri comportamenti persecutor i: numerose ed insistenti chiamate, messaggi e video (anche artefatti mediante l'uso di intelligenza artificiale), a tutte le ore del giorno e della notte, dal tono minaccioso. La donna, temendo per la propria incolumità ha denunciato ai militari e ha deciso di adire alle vie legali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

