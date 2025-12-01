Non puoi dire così Verissimo Silvia Toffanin riprende l’ospite famoso dopo le sue dichiarazioni

Momento di tensione nell’ultima puntata di Verissimo. Il talk del weekend, di solito caratterizzato da toni intimi e confidenziali, questa volta ha vissuto un inatteso scarto emotivo. Nel corso degli anni il salotto di Silvia Toffanin ha accolto personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura e non solo, offrendo a ciascuno lo spazio per raccontarsi. Tra intervistato e conduttrice si è sempre creato un rapporto empatico con gli ospiti, ma stavolta qualcosa è andato diversamente e l’atmosfera si è improvvisamente irrigidita. Il momento più teso è arrivato quanto l’opite ha iniziato a parlare della sua decisione di porre fine alla propria vita prima di raggiungere gli 80 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

