Non puoi dire così Verissimo Silvia Toffanin riprende l’ospite famoso dopo le sue dichiarazioni
Momento di tensione nell’ultima puntata di Verissimo. Il talk del weekend, di solito caratterizzato da toni intimi e confidenziali, questa volta ha vissuto un inatteso scarto emotivo. Nel corso degli anni il salotto di Silvia Toffanin ha accolto personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura e non solo, offrendo a ciascuno lo spazio per raccontarsi. Tra intervistato e conduttrice si è sempre creato un rapporto empatico con gli ospiti, ma stavolta qualcosa è andato diversamente e l’atmosfera si è improvvisamente irrigidita. Il momento più teso è arrivato quanto l’opite ha iniziato a parlare della sua decisione di porre fine alla propria vita prima di raggiungere gli 80 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Ospite a Verissimo la donna ripercorre quel terribile 31 maggio 2024., quando tre giovani vite sono state travolte da un fiume in piena "Patrizia le ha provate tutte per salvarsi" dire.it/30-11-2025/120… Vai su X
A volte non serve capire tutto basta ascoltare quello che il cuore non sa dire. verissimo - facebook.com Vai su Facebook
Silvia Toffanin stizzita da Diego Dalla Palma a Verissimo: “Avrei voluto mia madre in vita un giorno in più” - Silvia Toffanin, indispettita dalle sue parole, si è così rivolta a lui: “Avrei voluto che mia madre ... fanpage.it scrive
Diego Dalla Palma a Verissimo: “Rinuncio a una parte finale della mia vita”. Toffanin: “Presuntuoso” - Diego Dalla Palma racconta a “Verissimo” la sua scelta di programmare la sua morte prima degli 80 anni. Si legge su dilei.it
Verissimo, Silvia Toffanin spiazza Gerry Scotti: “Sono gelosa del tuo rapporto con Michelle” - Nella nuova puntata di Verissimo, il salotto della domenica pomeriggio di Canale 5, Silvia Toffanin ha aperto le porte a una delle coppie televisive più affiatate e amate dal pubblico italiano: Gerry ... dilei.it scrive