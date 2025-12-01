Non posso fino a Natale Giorgia Meloni il ‘no’ in pubblico e il fioretto | a cosa rinuncia

Caffeinamagazine.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena si è consumata in Veneto, durante uno dei tanti momenti conviviali che accompagnano la chiusura della campagna elettorale del candidato governatore Alberto Stefani. In un clima di brindisi e bicchieri alzati, quando tutti si aspettavano il classico spritz – bevanda che lei stessa non ha mai nascosto di apprezzare – Giorgia Meloni ha spiazzato i presenti pronunciando una frase destinata a rimbalzare rapidamente tra cronache politiche e retroscena: “Niente alcolici, ho fatto un fioretto”. Le parole della presidente del Consiglio hanno interrotto il rituale della foto di gruppo con i calici e hanno suscitato curiosità immediata tra chi era lì ad accompagnarla nella tappa elettorale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

posso fino natale giorgia“Niente alcol fino a Natale”. Il fioretto di Giorgia Meloni in vista delle feste - La presidente del Consiglio avrebbe svelato il suo impegno quando era in Veneto, durante uno dei tanti brindisi ... Da blitzquotidiano.it

posso fino natale giorgiaGiorgia Meloni, il “fioretto”: niente alcol fino a Natale. Il precedente di Berlusconi che disse addio a fumo, gioco e ballo - A Padova, dove Giorgia Meloni era arrivata per tirare la volata finale ad Alberto Stefani, ... Lo riporta ilmattino.it

posso fino natale giorgiaIl fioretto di Giorgia Meloni: "Non lo farò più sino a Natale" - Sono stati giorni frenetici per Giorgia Meloni, impegnata nella chiusura della campagna elettorale del futuro governatore del Veneto, Alberto Stefani. Scrive notizie.it

posso fino natale giorgiaIl fioretto di Meloni: "Niente alcol fino a Natale" - Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorpreso tutti in Veneto durante uno dei tanti brindisi in occasione della chiusura della campagna eletto ... Si legge su today.it

posso fino natale giorgiaNiente alcol fino a Natale: il fioretto di Giorgia Meloni - No del premier all’aperitivo a Padova: una pratica personale che torna a diffondersi tra tradizione e nuove abitudini dei giovani ... Come scrive msn.com

“Auguri di gioia e serenità”. Il messaggio di Natale di Giorgia Meloni - "A voi e alle vostre famiglie, i miei migliori auguri per una giornata colma di serenità e gioia. Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Posso Fino Natale Giorgia