Non posso fino a Natale Giorgia Meloni il ‘no’ in pubblico e il fioretto | a cosa rinuncia
La scena si è consumata in Veneto, durante uno dei tanti momenti conviviali che accompagnano la chiusura della campagna elettorale del candidato governatore Alberto Stefani. In un clima di brindisi e bicchieri alzati, quando tutti si aspettavano il classico spritz – bevanda che lei stessa non ha mai nascosto di apprezzare – Giorgia Meloni ha spiazzato i presenti pronunciando una frase destinata a rimbalzare rapidamente tra cronache politiche e retroscena: “Niente alcolici, ho fatto un fioretto”. Le parole della presidente del Consiglio hanno interrotto il rituale della foto di gruppo con i calici e hanno suscitato curiosità immediata tra chi era lì ad accompagnarla nella tappa elettorale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
«Posso dire che fino ad oggi, io sono arrivata a conquistare una sola verità assoluta: gli animali sono gli angeli. E fra questi angeli: gli arcangeli, le fate, sono i gatti siamesi.» Elsa Morante @javierpenalopez Vai su X
CAMPIONATO NAZIONALE CSEN 2025 Oggi posso finalmente dire di credere nella magia…fino ad oggi ero scettica …ma vedendo questa grande partecipazione, l’entusiasmo e l’energia positiva che si respira e si legge negli occhi dei partecipanti n - facebook.com Vai su Facebook
“Niente alcol fino a Natale”. Il fioretto di Giorgia Meloni in vista delle feste - La presidente del Consiglio avrebbe svelato il suo impegno quando era in Veneto, durante uno dei tanti brindisi ... Da blitzquotidiano.it
Giorgia Meloni, il “fioretto”: niente alcol fino a Natale. Il precedente di Berlusconi che disse addio a fumo, gioco e ballo - A Padova, dove Giorgia Meloni era arrivata per tirare la volata finale ad Alberto Stefani, ... Lo riporta ilmattino.it
Il fioretto di Giorgia Meloni: "Non lo farò più sino a Natale" - Sono stati giorni frenetici per Giorgia Meloni, impegnata nella chiusura della campagna elettorale del futuro governatore del Veneto, Alberto Stefani. Scrive notizie.it
Il fioretto di Meloni: "Niente alcol fino a Natale" - Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorpreso tutti in Veneto durante uno dei tanti brindisi in occasione della chiusura della campagna eletto ... Si legge su today.it
Niente alcol fino a Natale: il fioretto di Giorgia Meloni - No del premier all’aperitivo a Padova: una pratica personale che torna a diffondersi tra tradizione e nuove abitudini dei giovani ... Come scrive msn.com
“Auguri di gioia e serenità”. Il messaggio di Natale di Giorgia Meloni - "A voi e alle vostre famiglie, i miei migliori auguri per una giornata colma di serenità e gioia. Da ilgiornale.it