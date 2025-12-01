Non è urgente Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza alla Albanese

Durante il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna, la maggioranza ha votato l'ammissibilità ma non l'urgenza dell'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, per revocare la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese. Il Consiglio, dunque, ha deciso di non tornare sui suoi passi, nonostante alcuni dissensi interni alla maggioranza. Una presa di posizione politica "vergognosa - ha detto il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto, prima firma dell'odg per la revoca - da parte della sinistra che non riesce a prendere le distanze da Albanese". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non è urgente". Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza alla Albanese

Argomenti simili trattati di recente

Riunione del Consiglio comunale giorno 30 novembre 2025 – ore 19.30 in seduta straordinaria-urgente - facebook.com Vai su Facebook

Consiglio generale @FistelcislPug : il segretario regionale #CislPuglia @CastrignanoCisl: urgente la coesione tra coloro che hanno responsabilità nel Paese per ripresa sviluppo.Questa la chiave, anche nei vostri settori, per garantire tutele e governare rivolu Vai su X

Sinnai, chiesto un consiglio comunale urgente per parlare dei progetti eolici - Sei consiglieri di Forza Italia e "Uniti per Sinnai" hanno inviato al presidente del Consiglio Massimiliano Mallocci una richiesta di convocazione urgente del Consiglio in seduta aperta agli ... Da unionesarda.it

Il Consiglio comunale di Cerignola convocato venerdì 28 novembre in seduta urgente - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... Si legge su lanotiziaweb.it

Olbia, Consiglio comunale urgente per ratificare l'approvazione del PAI - Piano di assetto idrogeologico di Olbia approvato nelle sedi competenti, convocato un Consiglio comunale urgente, l'8 luglio prossimo, per la presa d'atto dell'esito della conferenza dei servizi che ... Come scrive unionesarda.it

Giallo a Desio, chiesto un Consiglio comunale urgente sul sindaco - Su cosa e per cosa, però, non è dato saperlo, almeno per il momento. Riporta ilgiorno.it

Crisi idrica nei quartieri: oggi la seduta urgente del Consiglio comunale di Catanzaro - Nella ricorrente formula la nota dell’Ufficio stampa del Comune di Catanzaro riporta che “per recuperare il livello del serbatoio sarà interrotta l’erogazione idrica dal serbatoio Fondachello stasera ... Riporta catanzaroinforma.it

Hanon Systems, il Consiglio comunale chiede intervento urgente - La vertenza Hanon Systems finisce al vaglio del consiglio comunale della città che si è riunito in sessione straordinaria. Riporta ilmattino.it