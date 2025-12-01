Non dirlo al Papa! la Sandrelli a Belve svela il retroscena bollente con Paoli in Vaticano

Martedì 2 dicembre 2025 torna su Rai2 Belve, il programma di Francesca Fagnani, con una quinta puntata che promette rivelazioni sorprendenti. Tra gli ospiti, Stefania Sandrelli si racconta senza filtri, ripercorrendo la sua storia d’amore con Gino Paoli e condividendo aneddoti audaci che hanno segnato la sua vita personale e professionale. L’attrice ricorda l’incontro con Gino Paoli, avvenuto quando lei aveva appena 15 anni, e dopo la fine della storia tra Gino e Ornella Vanoni. “Non sapevo che fosse sposato”, confessa a Fagnani, spiegando poi come tra loro ci fosse una passione travolgente: “Ci siamo levati parecchie soddisfazioni”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Non dirlo al Papa!” la Sandrelli a Belve svela il retroscena bollente con Paoli in Vaticano

Stefania Sandrelli e la passione per Gino Paoli: «L’abbiamo fatto nella cupola di San Pietro. E gli slip non li metto, danno fastidio» – Il video - L’attrice si è confessata da Francesca Fagnani e ha parlato del suo legame con il cantautore e del dolore della separazione dalla figlia ... Scrive open.online