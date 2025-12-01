Noi siamo stati migliori di loro Enzo Maresca propone il Chelsea come potenziale sfidante al titolo contro l’Arsenal

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ritiene che la sua squadra “sia lì” in termini di sfidare l’Arsenal per il titolo di Premier League. I Gunners sono entrati nella partita di domenica con quattro punti di vantaggio in testa alla classifica, con i Blues sei punti dietro al terzo posto. Finisce in parità con un gol a testa, dopo l’espulsione del centrocampista Moises Caicedo al 38? per un intervento pericoloso su Mikel Merino, decisione che Maresca ritiene giusta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Noi siamo stati migliori di loro” Enzo Maresca propone il Chelsea come potenziale sfidante al titolo contro l’Arsenal

