No di Bologna al corso universitario per i militari Meloni | Inaccettabile basta delegittimazione ideologica delle forze armate

Una decisione inaudita. Anche il governo prende posizione sul no del dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna alla richiesta del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, i l generale Carmine Masiello, di avviare un corso di laurea per 10-15 giovani ufficiali dell’esercito. Motivo? Il rischio di una presunta ‘militarizzazione”. La premier Giorgia Melon i scende in campo in prima persona. “Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell’Università sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato. Non si tratta solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - No di Bologna al corso universitario per i militari, Meloni: “Inaccettabile, basta delegittimazione ideologica delle forze armate”

News recenti che potrebbero piacerti

I ministri del #governoMeloni la smettano con la crociata contro l’università di #Bologna e i suoi docenti. Gli ufficiali delle forze armate possono benissimo iscriversi a un qualsiasi corso universitario. Vai su X

Il rifiuto dell'Università di Bologna di ospitare un corso di filosofia per giovani ufficiali dell'Esercito, per il timore di una presunta 'militarizzazione' della Facoltà, solleva una questione seria sul rispetto dei principi costituzionali. Le Forze Armate sono previste dall - facebook.com Vai su Facebook

Meloni contro l'università di Bologna: "Il no al corso per ufficiali inaccettabile e lesivo della Costituzione" - Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, ha accusato l'ateneo di non aver voluto organizzare un corso di laurea in filosofia per un ... huffingtonpost.it scrive

L'università di Bologna blocca il corso di filosofia per ufficiali. Meloni: "Atto incomprensibile e sbagliato" - La premier interviene dopo le polemiche suscitate dal no dell'ateneo alla richiesta arrivata dal capo di stato maggiore dell'esercito Carmine Masiello ... Come scrive ilfoglio.it

Meloni bacchetta l'Università di Bologna: "Inaccettabile il no al corso di Filosofia per gli Ufficiali' - "Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano sia un atto in ... Segnala adnkronos.com

L’esercito vuole studiare filosofia a Bologna ma l’ateneo dice no al corso per i giovani ufficiali - Polemica tra Esercito e Università di Bologna: stop al corso di Filosofia per ufficiali, timori di militarizzazione e reazioni politiche accese. Segnala blitzquotidiano.it

Alma Mater rompe il silenzio: perché ha detto no al corso di Filosofia per i militari (e cosa è successo davvero) - La richiesta riguardava un percorso triennale esclusivo per gli allievi dell’Accademia Militare di Modena, non l’accesso ai corsi dell’Univer ... Scrive bolognatoday.it

Meloni: no Università Bologna a corso militari lede doveri costituzionali - (askanews) – “Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell’Eserci ... Segnala askanews.it