No ai tagli dei bus sulla tratta Lanciano-Pescara | la minoranza protesta con i pendolari
Sit-in alle fermate dei bus per protestare contro i tagli della Tua. Consiglieri ed esponenti dell'opposizione di Lanciano sono scesi in strada oggi, 1° dicembre 2025, accanto a pendolari, studenti e lavoratori, che nei prossimi giorni saranno penalizzati a causa della soppressione di otto corse. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
