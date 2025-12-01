No ai corsi di filosofia per allievi ufficiali all' università di Bologna Meloni | inaccettabile Rettore | scelta autonoma del dipartimento
La ministra Bernini prova a gettare acqua sul fuoco proponendo che le lezioni le organizzi l’università di Modena e Reggio: a questo punto però si svolgeranno il prossimo anno accademico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Buongiorno Sapienza e buona Giornata della Filosofia con una foto di Villa Mirafiori, da 50 anni sede dei corsi e delle strutture dedicate alla “scienza per eccellenza" Il Dipartimento di Filosofia è infatti dal 1975 nella storica villa sabauda, realizzata alla fine - facebook.com Vai su Facebook
No ai corsi di filosofia per allievi ufficiali all'università di Bologna. Meloni: inaccettabile. Rettore: scelta autonoma del dipartimento - La ministra Bernini prova a gettare acqua sul fuoco proponendo che le lezioni le organizzi l’università di Modena e Reggio: a questo punto però si svolgeranno il prossimo anno accademico ... Scrive msn.com
Corsi rifiutati ad allievi ufficiali, Meloni: “Da UniBo gesto lesivo dei doveri costituzionali - Giorgia Meloni interviene sul caso dei corsi di filosofia negati per gli allievi ufficiali dell'Esercito negati dall'Università di Bologna. msn.com scrive
Meloni contro l’Università di Bologna sul no ai corsi per i militari - Meloni è intervenuta con sul caso che ha investito l’Università di Bologna, nell’occhio del ciclone per la scelta di non dare seguito alla proposta di un percorso di studi dedicato agli ufficiali dell ... Scrive msn.com