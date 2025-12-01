Nintendo acquista Bandai Namco Singapore

(Adnkronos) – Nintendo ha annunciato ufficialmente di aver stipulato un accordo per il trasferimento di azioni con Bandai Namco Studios, finalizzato all'acquisizione della divisione Bandai Namco Studios Singapore. Questa manovra strategica porterà la società, nota anche per lo sviluppo di Hirogami, a diventare una sussidiaria diretta della casa di Kyoto. A seguito dell'operazione, lo studio . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nintendo Switch. . Acquista ora Metroid Prime 4: Beyond e preparati a vivere un’epica avventura sul pianeta Viewros! - facebook.com Vai su Facebook

Nintendo acquista Bandai Namco Singapore - La casa di Kyoto assorbirà la divisione di Singapore di Bandai Namco, rinominandola Nintendo Studios Singapore, con l'obiettivo di internalizzare le competenze artistiche già impiegate in titoli come ... Come scrive adnkronos.com

Nintendo compra lo studio di Bandai che ha lavorato a Splatoon - Nintendo acquisisce BNSS di Bandai Namco, lo studio che ha collaborato alla serie Splatoon, e lo trasforma in Nintendo Studios Singapore. Scrive vgmag.it

Nintendo ha comprato il team di Bandai Namco che ha lavorato a Splatoon - Nintendo ha annunciato di aver acquisito l'80% delle azioni di un team di Bandai Namco e che lo rinominerà Nintendo Studios Singapore. Come scrive msn.com