Nikita Perotti sul rapporto con Delogu | Fortunato ad averla ho vinto il giorno in cui l'ho incontrata

Nikita Perotti parla del suo legame con Andrea Delogu a Ballando. Ospite a La Volta Buona, il ballerino racconta quanto sia importante per lui la conduttrice: "Farò di tutto, sempre, per farle tornare il sorriso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Andrea Delogu è tornata a Ballando con le Stelle 2025 in un momento particolarmente delicato della sua vita, portando in pista emozioni vere e commuovendo il pubblico.

