Nikita Perotti e Andrea Delogu flirt in corso a Ballando Con Le Stelle? I rumours

Nikita Perotti ed Andrea Delogu hanno conquistato la vittoria della puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda lo scorso sabato e conquistato l'accesso per la semifinale. Il ballerino e la conduttrice hanno eseguito Time Of My Life brano portante della colonna sonora di Dirty Dancing, che ha raccolto il massimo dei voti della temutissima giuria dello show di Raiuno. Dietro a questo successo secondo rumours sembrerebbe celarsi anche un sentimento scoccato tra i due. Il maestro di danza sarà oggi ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14.05 su Raiuno, dove insieme alla conduttrice commenterà quando accaduto nel programma condotto da Milly Carlucci.

