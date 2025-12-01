Niente alcol fino a Natale | il fioretto di Giorgia Meloni

Niente alcol fino a Natale. Questo il fioretto di Giorgia Meloni emerso durante la tappa a Padova per tirare la volata finale al nuovo governatore del Veneto Alberto Stefani. “Niente alcolici, ho fatto un fioretto.” le parole del premier riportate dal Messaggero quando le hanno offerto uno spritz o un calice di amarone. Una frase semplice che in Veneto ha l’effetto di un colpo di scena: la regione dove il culto dell’aperitivo è radicato quanto quello del lavoro non contempla con facilità la rinuncia al “re dei cocktail”. E quando a farla è una leader nota per offrire spritz agli ospiti nella casa al Torrino, l’effetto sorpresa è doppio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

