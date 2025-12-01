Niente alcol fino a Natale | il fioretto di Giorgia Meloni
Niente alcol fino a Natale. Questo il fioretto di Giorgia Meloni emerso durante la tappa a Padova per tirare la volata finale al nuovo governatore del Veneto Alberto Stefani. “Niente alcolici, ho fatto un fioretto.” le parole del premier riportate dal Messaggero quando le hanno offerto uno spritz o un calice di amarone. Una frase semplice che in Veneto ha l’effetto di un colpo di scena: la regione dove il culto dell’aperitivo è radicato quanto quello del lavoro non contempla con facilità la rinuncia al “re dei cocktail”. E quando a farla è una leader nota per offrire spritz agli ospiti nella casa al Torrino, l’effetto sorpresa è doppio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Il “fioretto” di Giorgia: niente alcol fino a Natale. Il precedente di Berlusconi che disse addio a fumo, gioco e ballo - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni, il “fioretto”: niente alcol fino a Natale. Il precedente di Berlusconi che disse addio a fumo, gioco e ballo - A Padova, dove Giorgia Meloni era arrivata per tirare la volata finale ad Alberto Stefani, ... Riporta ilmattino.it
Il fioretto di Meloni: "Niente alcol fino a Natale" - Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorpreso tutti in Veneto durante uno dei tanti brindisi in occasione della chiusura della campagna eletto ... Si legge su today.it
Il fioretto di Giorgia Meloni: niente alcol fino a Natale - Giorgia Meloni ha fatto un fioretto: non berrà alcol fino a Natale. Come scrive msn.com