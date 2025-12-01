Nicoletta Natalini | L’informazione? Se è di qualità trionfa Ecco la mia sanità
Nicoletta Natalini, direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi, qual è il suo rapporto con l’informazione in generale? Preferisce la carta o il digitale? "L’informazione è una parte fondamentale della vita, in un’ottica bilaterale. Ricevere e fare informazione. Da cittadina e da professionista della sanità auspico ad una informazione corretta, veritiera e indipendente. Nel mondo dei social, distinguere tra informazione e gossip o tra notizia vera e secondo me è estremamente difficile. L’unica soluzione che intravedo è quella di affidarsi a fonti affidabili di comprovata esperienza nel campo della informazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
