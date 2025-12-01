Nicola Savino mi ha detto che non usa il Cialis per obiettivi ludici Dice che il 5 mg fa bene | pressione prostata e lo zampillo un po’ più lungo | così Fiorello

Fiorello scatenato nella puntata odierna del primo dicembre de “ La Pennicanza “, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre. Il mattatore ha coinvolto l’amico Nicola Savino in una serie di gag: “ Savino mi ha detto che non usa il Cialis per obiettivi. Ludici. Però dice che il 5 mg fa bene: pressione, prostata. E lo zampillo un po’ più lungo”. Poi arriva la telefonata con Savino: “Cosa ho fatto negli ultimi due minuti? Ero in toilette, non vi ho sentito. Ora apro tutte le app del mondo e torno indietro! Rosario ha a che fare con i messaggi sotto Carlo Conti: ‘Che Cialis usi?’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nicola Savino mi ha detto che non usa il Cialis per obiettivi ludici. Dice che il 5 mg fa bene: pressione, prostata e lo zampillo un po’ più lungo”: così Fiorello

