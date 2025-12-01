Nicola Pietrangeli re dei gesti eleganti che fecero epoca | fu simbolo di un altro tennis e di un' altra Italia

C?è stato un tempo in cui il tennis non era un rombo di potenza, ma un?arte lenta e luminosa. Le partite assomigliavano a conversazioni: pause, lampi, intuizioni. Era il tennis. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nicola Pietrangeli, re dei gesti eleganti che fecero epoca: fu simbolo di un altro tennis (e di un'altra Italia)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il tennista si è spento all'età di 92 anni: unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo italiano a vincere uno Slam : Ansa/ Stefano Rossi - facebook.com Vai su Facebook

L’AS Roma si unisce al cordoglio dello sport italiano per la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia. Vai su X

Morto Nicola Pietrangeli, quando di Sinner disse: “Per batterlo ci vogliono due Djokovic” - La leggenda del tennis italiano, vincitore di due prove del Grande Slam e capitano non giocatore della prima Coppa Davis vinta ... Da msn.com

Addio a Nicola Pietrangeli, la grande bellezza del tennis italiano - Se c’è stato un Jep Gambardella nel mondo del tennis, quello è stato Nicola Pietrangeli che a 92 anni saluta il suo pubblico come dopo un match e se ne va, per sempre. msn.com scrive

Nicola Pietrangeli è morto, aveva 92 anni: addio al gigante del tennis italiano, vinse due Slam e la Davis come capitano - Lunedì mattina la notizia: il grande tennista, primo italiano a vincere un titolo dello Slam, ha trionfato due volte al Roland Garros ed è arrivato al numero tre ... Segnala msn.com