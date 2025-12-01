Nicola Pietrangeli quando su Sinner prese tutti in contropiede | Il mio record che non può battere
Lo sport italiano dice addio a una delle sue più grandi leggende, Nicola Pietrangeli, morto a Roma a 92 anni. Icona del tennis italiano è l'unico azzurro inserito nella Hall of Fame a livello mondiale di questo sport. Recentemente aveva commentato a più riprese le straordinarie imprese di Jannik Sinner. "Per battere tutti i miei record Sinner è sulla buona strada, uno però resta impossibile da battere: le mie 164 partite giocate in Coppa Davis. Tra l'altro ero a Malaga, ieri, e ci sono rimasto male perché ero a vedere la finale e nessuno mi ha chiamato per la premiazione dell'Italia, mi è dispiaciuto, sono sincero", aveva detto tempo fa a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
