Nicola Pietrangeli quando smontò la moda del padel | È il trionfo delle pippe

Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. Aveva 92 anni Nicola Pietrangeli è morto, fu il primo italiano a vincere uno Slam "Il padel? È il trionfo delle pippe". Così, Nicola Pietrangeli, nel 2022, smontò la moda del momento, il padel. Parlando a "Estate in diretta", su Rai 1, l'ex tennista aveva motivato il senso della sua battuta spiegando: "Anche gli scarsi si divertono. Perché non c'è dubbio che uno che gioca male a padel si diverte di più di uno che gioca male a tennis". 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Nicola Pietrangeli, quando smontò la moda del padel: "È il trionfo delle pippe"

News recenti che potrebbero piacerti

Nicola Pietrangeli è stato e resterà per sempre uno dei più grandi simboli del tennis italiano. Questi sono i numeri della sua carriera leggendaria. - facebook.com Vai su Facebook

La morte del grande campione Nicola #Pietrangeli: si è spento questa mattina a #Roma, a 92 anni. Gigante del #tennis italiano, due volte vincitore di uno Slam e poi capitano della storica Coppa Davis del ’76. Numerosi i messaggi di cordoglio. #Tg1 Paola Co Vai su X

Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli, in ospedale gli comunicano la morte del figlio Giorgio. Il 59enne è stato campione di surf - Giorgio Pietrangeli fu uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta, partecipando con la Nazionale ai Mondiali del 1998 tenutisi a Portorico. Lo riporta corriereadriatico.it

Nicola Pietrangeli perde il figlio Giorgio: la notizia gli arriva mentre è ricoverato - La leggenda del tennis ha saputo della sua scomparsa al Gemelli Roma, 4 luglio 2025 – La leggenda del tennis italiano Nicola ... Segnala quotidiano.net

Giorgio Pietrangeli è morto/ Figlio di Nicola, fu campione di surf (oggi 4 luglio 2025) - Giorgio Pietrangeli è morto: figlio del mitico tennista Nicola, fu campione di surf e si è spento a 59 anni, malato da tempo (oggi 4 luglio 2025) GIORGIO PIETRANGELI È MORTO: ADDIO AL FIGLIO DI NICOLA ... Scrive ilsussidiario.net

Nicola Pietrangeli cade in casa e si rompe l'anca - Dopo una caduta accidentale Nicola Pietrangeli è ricoverato presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli avendo riportato una frattura periprotesica all'anca destra. Si legge su rainews.it

Nicola Pietrangeli avvisato della morte del figlio Giorgio mentre era ricoverato in ospedale - La grande gloria del tennis italiano si trova al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da inizio ... fanpage.it scrive

Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli, il figlio Giorgio è morto oggi dopo una lunga malattia - Giorgio Pietrangeli amava talmente tanto il papà da chiamare la figlia femmina Nicola, nonostante in Italia sia un nome maschile. Si legge su corriere.it