Nicola Pietrangeli morto a 92 anni quando portò l' Italia nel Cile di Pinochet nonostante le minacce

È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, gigante del tennis italiano: vinse due Slam e la Coppa Davis da capitano nel Cile di Pinochet. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, quando portò l'Italia nel Cile di Pinochet nonostante le minacce

