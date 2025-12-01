Nicola Pietrangeli morto a 92 anni | addio alla leggenda del tennis italiano

Addio a Nicola Pietrangeli. È morto a 92 anni il grande campione icona del tennis italiano: fu capitano della Davis vinta nel 1976. +++ in aggiornamento +++. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Nicola Pietrangeli morto a 92 anni: addio alla leggenda del tennis italiano

#ugdp #Binaghi Nicola Pietrangeli? Questa #Davis è dedicata anche a lui, siamo tutti con lui, lo vogliamo di nuovo con noi a bordocampo il prossimo anno. Forza Nicola! Vai su X

La dedica a Pietrangeli: «Nicola è la resurrezione del tennis in Italia, abbiamo costruito questa federazione seguendo i suoi valori e principi. Siamo tutti con lui perché si rimetta in grande forma» #Sport - facebook.com Vai su Facebook

