Nicola Pietrangeli mercoledì i funerali a Ponte Milvio e camera ardente sul suo campo al Foro Italico

Ildifforme.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il mio funerale, tra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli“. Diceva così, scherzando, Nicola Pietrangeli in occasione di un’ospitata sui canali Rai dello scorso 3 maggio quando a domanda aveva espresso le proprie preferenze su come avrebbe voluto la celebrazione delle sue esequie. Ma i suoi desideri non sembrano potersi avverare o almeno non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

nicola pietrangeli mercoled236 i funerali a ponte milvio e camera ardente sul suo campo al foro italico

© Ildifforme.it - Nicola Pietrangeli, mercoledì i funerali a Ponte Milvio e camera ardente sul “suo” campo al Foro Italico

Altri contenuti sullo stesso argomento

nicola pietrangeli mercoled236 funeraliFunerali Pietrangeli: come, quando e dove si svolgeranno. Il comunicato della sua famiglia - hanno fatto chiarezza in merito alle esequie: tutte le informazioni per dare l'ultimo saluto a Nicola ... Secondo msn.com

nicola pietrangeli mercoled236 funeraliNicola Pietrangeli, mercoledì camera ardente al Foro Italico e funerali - Anche il mondo del calcio si è unito al cordoglio: è stato disposto infatti un momento di raccoglimento in occasione delle gare ... Secondo msn.com

nicola pietrangeli mercoled236 funeraliNicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico e funerali a Ponte Milvio: fissate le date - Mercoledì 3 dicembre si terrà la camera ardente per il campione del tennis italiano Nicola Pietrangeli, scomparso oggi a 92 anni. Riporta leggo.it

nicola pietrangeli mercoled236 funeraliNicola Pietrangeli è morto: ecco la decisione sui funerali - L’Italia dice addio al campione che ha scritto la storia del tennis: attesa per le informazioni ufficiali sulle esequie. Lo riporta monza-news.it

nicola pietrangeli mercoled236 funeraliPietrangeli, mercoledì la camera ardente e i funerali - La camera ardente per Nicola Pietrangeli sarà allestita sul Pietrangeli mercoledì dalle 9 alle 14. Lo riporta sport.tiscali.it

Nicola Pietrangeli, mercoledì i Funerali - L'ultimo saluto alla leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, scomparso all' età di 92 anni, si potrà dare mercoledì 3 dicembre. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Nicola Pietrangeli Mercoled236 Funerali