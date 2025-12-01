Nicola Pietrangeli mercoledì i funerali a Ponte Milvio e camera ardente sul suo campo al Foro Italico

“Il mio funerale, tra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli“. Diceva così, scherzando, Nicola Pietrangeli in occasione di un’ospitata sui canali Rai dello scorso 3 maggio quando a domanda aveva espresso le proprie preferenze su come avrebbe voluto la celebrazione delle sue esequie. Ma i suoi desideri non sembrano potersi avverare o almeno non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nicola Pietrangeli, mercoledì i funerali a Ponte Milvio e camera ardente sul “suo” campo al Foro Italico

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha disposto che, in tutte le occasioni ufficiali dei prossimi giorni, venga osservato un minuto di ricordo in onore di Nicola Pietrangeli, affinché il suo esempio e la sua eredità continuino a risuonare su ogni campo d’Italia. - facebook.com Vai su Facebook

