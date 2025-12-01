Nicola Pietrangeli l' uomo che condusse il tennis italiano nell' Era Open

Sempre lucido, ironico, rispettato. Nicola Pietrangeli veniva consultato come l'oracolo della racchetta. "E' un momento magico, in questo momento il tennis italiano è il numero uno al mondo" diceva. Negli ultimi mesi partecipava da spettatore divertito al rinascimento del tennis italiano. Non saltava mai una coppa Davis vinta da capitano non giocatore nel 1976. Aveva previsto in anticipo il successo di Jannik Sinner. A fine 2024 si commuoveva per la scomparsa ravvicinata dell'ex moglie Susanna, madre dei suoi 3 figli e dell'amica tennista Lea Pericoli, di cui condivideva la classe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

