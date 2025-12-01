Nicola Pietrangeli l' atroce presagio in una frase | Dovevo essere punito

Una frase feroce, nei confronti di se stesso, che aveva il sapore amaro di un presagio: " Dovevo essere punito ". Nicola Pietrangeli l’aveva pronunciata con la lucidità spietata che lo ha sempre contraddistinto, quando ormai il dolore e la stanchezza avevano preso il sopravvento. Oggi, dopo la sua scomparsa a 92 anni avvenuta a Roma, quelle parole risuonano come la sintesi crudele degli ultimi mesi di vita di uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, da tempo alle prese con una sofferenza fisica e umana che non lasciava tregua. Negli ultimi mesi, dietro il sorriso ironico che lo aveva reso uno dei volti più riconoscibili e amati dello sport azzurro, Pietrangeli aveva compreso che qualcosa si stava irrimediabilmente incrinando. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

