Nicola Pietrangeli la rivelazione dell’ex Licia Colò | cosa le ha detto prima di morire

Personaggi tv. – Nicola Pietrangeli e Licia Colò: due nomi che hanno attraversato la storia dello sport e della televisione italiana, intrecciando i loro destini in un legame personale e pubblico segnato da rispetto, stima e umanità. Nelle ore successive alla scomparsa del celebre tennista, la conduttrice torna a raccontare l’ultimo dialogo tra loro, gettando uno sguardo lucido e sentito sulla figura di un uomo che non ha mai smesso di essere sé stesso. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Nicola Pietrangeli, la rivelazione dell’ex Licia Colò: cosa le ha detto prima di morire

Contenuti che potrebbero interessarti

Tg2. . Per molti sportivi #NicolaPietrangeli è stato un esempio e un amico. E oggi in tanti lo ricordano con commozione - facebook.com Vai su Facebook

Addio alla leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli #DAZN Vai su X

Nicola Pietrangeli perde il figlio Giorgio: la notizia gli arriva mentre è ricoverato - La leggenda del tennis ha saputo della sua scomparsa al Gemelli Roma, 4 luglio 2025 – La leggenda del tennis italiano Nicola ... Come scrive quotidiano.net

Pagina 1 | Nicola Pietrangeli sotto shock: ricoverato dopo la morte del figlio Giorgio - Secondo quanto appreso da LaPresse, il 91enne storico campione di tennis, vincitore di due Roland Garros, si trova nel nosocomio ... tuttosport.com scrive

Morto il figlio di Nicola Pietrangeli - Giorgio Pietrangeli, 59 anni, figlio di Nicola, leggenda italiana del tennis, si è spento a 59 anni a causa di un male incurabile. Riporta ilgiornale.it

Pietrangeli: "Avrei dovuto morire io, non mio figlio. A Wimbledon non mi hanno trattato bene" - L'ex campione è ricoverato dal 4 luglio, giorno in cui se ne è andato il figlio Giorgio, e racconta al Corriere: "Sono lucido, però mi sento stanco e debole. Si legge su gazzetta.it

Giorgio Pietrangeli e papà Nicola, legame viscerale: la scelta di chiamare la figlia come lui, gli ultimi giorni in ospedale - Quello tra Pietrangeli padre e Pietrangeli figlio, però, era un rapporto strettissimo, quasi viscerale, tanto che Giorgio qualche anno fa ... Scrive corriere.it

Nicola Pietrangeli in lutto, è morto il figlio Giorgio: aveva solo 59 anni - Si è spento a Roma a soli 59 anni a causa di un male incurabile Giorgio Pietrangeli, figlio del leggendario tennista italiano Nicola Pietrangeli. Segnala tuttosport.com