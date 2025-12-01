Nicola Pietrangeli il ricordo di Panatta a Storie italiane

“Nicola era il mio amico, anche se ci beccavamo ogni tanto, ma era un gioco che facevamo”, così è intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Adriano Panatta per ricordare l’amico e collega Nicola Pietrangeli, scomparso lunedì mattina. “Io lo voglio ricordare con allegria, è stato un personaggio straordinario, al di là di essere un campione assoluto che ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere nel periodo in cui giocava”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, il ricordo di Panatta a Storie italiane

