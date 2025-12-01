Nicola Pietrangeli il ricordo di Licia Colò | Diceva quello che pensava ma ha sempre difeso il tennis italiano

“Nicola è sempre stato dalla parte del tennis e aveva una grandissima ammirazione per i tennisti di oggi. Magari faceva delle critiche, ma mai sulla tecnica”. Così a LaPresse la conduttrice tv Licia Colò, ex compagna di Nicola Pietrangeli, scomparso oggi a 92 anni. “A volte – spiega – è uscita qualche polemica, ma Nicola ha sempre difeso il tennis italiano. A volte ha fatto dei commenti che potevano turbare qualcuno. Ma io dico: ben vengano le persone che hanno il coraggio di dire quello che pensano”. Pietrangeli, afferma Colò, “ è nel Guinness dei primati per il numero di partite di Coppa Davis giocate e quando gli dicevo ‘Prima o poi lo perderai questo record’, lui rispondeva ‘Non lo perderò mai’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, il ricordo di Licia Colò: “Diceva quello che pensava ma ha sempre difeso il tennis italiano”

Contenuti che potrebbero interessarti

Tg2. . Per molti sportivi #NicolaPietrangeli è stato un esempio e un amico. E oggi in tanti lo ricordano con commozione - facebook.com Vai su Facebook

Addio alla leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli #DAZN Vai su X

Nicola Pietrangeli, il ricordo di Licia Colò: “Diceva quello che pensava ma ha sempre difeso il tennis italiano” - "Nicola è sempre stato dalla parte del tennis e aveva una grandissima ammirazione per i tennisti di oggi. Lo riporta lapresse.it

Nicola Pietrangeli e la storia d'amore con Licia Colò. Il ricordo di lei: "Un maestro. Non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode" - È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perc ... Segnala corrieredellumbria.it

Licia Colò e l’amore per Pietrangeli: “L’ho visto 5 giorni fa, il nostro legame si è trasformato” - “Non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, per questo mi sono innamorata a suo tempo” ... Scrive quotidiano.net

Chi è Licia Colò, l’ex compagna di Nicola Pietrangeli: età, carriera, amori e quella visita che lui non ha mai dimenticato - Restano lì, in un angolo della memoria, e riemergono quando meno te lo aspetti. Da alphabetcity.it

Licia Colò e l’ultimo incontro con Nicola Pietrangeli prima della sua morte: cosa le ha detto - Licia Colò racconta l'ultimo incontro con Nicola Pietrangeli, suo grande amore scomparso a 92 anni. dilei.it scrive

Licia Colò su Nicola Pietrangeli: "Una perdita per tutto il Paese, per me in particolare" - Nonostante il grande amore, fu una relazione che fece scalpore per la differenza di età: lui aveva 54 anni, lei appena 24 ... Si legge su msn.com