Dolore e commozione nel mondo del tennis per la scomparsa, a 92 anni, di Nicola Pietrangeli. Dal capitano degli azzurri tre volte vincitori della Coppa Davis, Filippo Volandri, agli eroi della Davis che proprio Pietrangeli vinse da capitano non giocatore, Barazzutti e Bertolucci, fino a campioni stranieri del calibro di Rafa Nadal, tutti oggi hanno un pensiero per Pietrangeli, e la notizia della morte ha fatto il giro del mondo ed è messa in risalto anche dai media stranieri. “Nicola era il mio amico, anche se ci beccavamo ogni tanto, ma era un gioco che facevamo”: così è intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1 Adriano Panatta, per ricordare l’amico e collega Nicola Pietrangeli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, il ricordo del mondo del tennis: da Panatta a Nadal dolore e commozione