Nicola Pietrangeli il ricordo dei politici da Meloni a La Russa | Leggenda del tennis buon viaggio
Da Ignazio La Russa a Giorgia Meloni, tanti politici ricordano Nicola Pietrangeli, campione di tennis morto a 92 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il mondo dello sport piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il tennista si è spento all'età di 92 anni: unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo italiano a vincere uno Slam : Ansa/ Stefano Rossi - facebook.com Vai su Facebook
L’AS Roma si unisce al cordoglio dello sport italiano per la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia. Vai su X
Nicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Secondo ilmessaggero.it
Morte Pietrangeli, Binaghi: «Grazie Nicola, il tennis perde il suo simbolo, io perdo un amico» - Il presidente della federazione italiana tennis e padel ricorda il grande campione con una lettera: «Nel mio ufficio una foto a cui tengo moltissimo: io bambino raccattapalle alla Coppa Davis a Caglia ... Riporta msn.com
Morte Nicola Pietrangeli: nella sua Roma dalla Tunisia, lo chiamavano «er Francia». Gli inizi al circolo Belle Arti, i trionfi, i salotti - Fin quando la carriera tennistica non lo portò a girare il mondo, visse per tredici anni in via delle Carrozze, a due passi da piazza di Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti, voleva il funera ... Si legge su roma.corriere.it