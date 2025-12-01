Nicola Pietrangeli ha continuato a essere la luce negli anni bui del tennis italiano

Le leggende sono per sempre, come i diamanti. E nessuno può cancellarle, nemmeno chi arriva dopo, molto dopo, e in breve, brevissimo tempo, diventa una leggenda più grande. Maledetto tempo, disse F. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Nicola Pietrangeli ha continuato a essere la luce negli anni bui del tennis italiano

Contenuti che potrebbero interessarti

È morto Nicola Pietrangeli, icona dello sport e del Tennis - facebook.com Vai su Facebook

#ugdp #Binaghi Nicola Pietrangeli? Questa #Davis è dedicata anche a lui, siamo tutti con lui, lo vogliamo di nuovo con noi a bordocampo il prossimo anno. Forza Nicola! Vai su X

Nicola Pietrangeli ha continuato a essere la luce negli anni bui del tennis italiano - La sua è stata una vita che molti gli hanno invidiato, ma che da un po’ faceva i conti con i bei tempi andati, perché quelli che andavan ... ilfoglio.it scrive

Nicola Pietrangeli, il dolore di Licia Colò: «L'ho visto 5 giorni fa, mi ha detto: "Sono stanco di essere stanco". Mi innamorai del suo coraggio» - Sono stati fidanzati 7 anni, dal 1987 al 1994, e all'epoca la loro storia fece molto scalpore vista la grande differenza d'eta: lui aveva 54 anni, lei appena 24. Come scrive ilmessaggero.it

Vita privata di Nicola Pietrangeli: moglie, figli e dove viveva il campione del tennis italiano - La vita privata di Nicola Pietrangeli è stata segnata da grandi amori, tre figli molto legati al padre e una lunga esistenza divisa tra Roma e Monte Carlo, dove ha continuato a vivere anche nell’ultim ... Segnala tag24.it