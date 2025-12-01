Nicola Pietrangeli e Sinner le polemiche su Jannik austriaco Le accuse di invidia le critiche più feroci e la svolta | Cosa serve per batterlo

Nicola Pietrangeli nutriva un’enorme ammirazione per Jannik Sinner e il suo modo di giocare a tennis. Una stima in fondo ricambiata dall’attuale numero due al mondo, che riconosceva la grandezza del suo predecessore. Eppure il confronto tra due talenti di generazioni così lontane restava complesso, a tratti controverso. Pietrangeli, scomparso oggi a 92 anni, non concedeva con leggerezza a Jannik il titolo di tennista azzurro più forte di sempre, e non si è mai risparmiato battute e critiche che hanno scatenato aspre polemiche. Lo “schiaffo” della Coppa Davis. L’ultimo affondo risale alla rinuncia di Sinner alla Coppa Davis 2025, decisione che ha fatto esplodere Pietrangeli: «È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. 🔗 Leggi su Open.online

Nicola Pietrangeli e Sinner, le polemiche su Jannik «austriaco». Le accuse di invidia, le critiche più feroci e la svolta: «Cosa serve per batterlo» - «È quasi noioso da quanto è bravo» aveva detto Pietrangeli del campione azzurro.

