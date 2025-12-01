Nicola Pietrangeli e quel legame con il calcio | Se non avessi fatto il tennista non si sarebbe sentito parlare di Gianni Rivera
Nicola Pietrangeli, uno dei tre più grandi tennisti italiani di sempre con Adriano Panatta e Jannik Sinner, ha sempre avuto un legame molto forte con il pallone. Un amore che, a detta sua, avrebbe potuto cambiare la sua storia e, con un bel po’ di ironia e di autostima, anche quella del calcio stesso. Pietrangeli, tifoso della Lazio (che lo ha omaggiato con la frase: “Grazie Nicola, per tutto ciò che hai rappresentato e continui a rappresentare”), non ha mai nascosto di aver praticato il calcio in gioventù. La sua carriera prese una direzione diversa, ma l’arguzia non gli è mai mancata nel rievocare quel bivio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
