Nicola Pietrangeli è morto il tennis piange il suo mito
Roma, 1° dicembre 2025 - Nicola Pietrangeli è morto. Il tennis italiano piange la scomparsa della sua icona. È morto a 92 anni, era l’unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. E' ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite) ma l'ha vinta solo da capitano, nel 1976. Il suo merito maggiore, ha sempre dichiarato, è stato l'aver portato l'Italia in Cile, aver vinto la partita sul piano diplomatico e politico contro chi spingeva per il boicottaggio come forma di protesta contro il regime del generale Augusto Pinochet. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
