Nicola pietrangeli e licia colò storia d’amore e rimpianto più grande

l’eredità di Nicola Pietrangeli e il suo legame duraturo con Licia Colò. Nel panorama dello sport e della televisione italiana, alcune storie trascendono il tempo lasciando un’impronta indelebile. La relazione tra Nicola Pietrangeli, recentemente scomparso all’età di 92 anni, e Licia Colò rappresenta un esempio di affetto autentico, maturato tra differenti generazioni e percorsi di vita. Questa narrazione rivela un legame caratterizzato da sincerità, rispetto e momenti di grande intimità, che ha segnato entrambi in modo profondo. l’incontro tra due mondi: il campione di tennis e la conduttrice. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nicola pietrangeli e licia colò storia d’amore e rimpianto più grande

News recenti che potrebbero piacerti

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il tennista si è spento all'età di 92 anni: unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo italiano a vincere uno Slam : Ansa/ Stefano Rossi - facebook.com Vai su Facebook

L’AS Roma si unisce al cordoglio dello sport italiano per la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia. Vai su X

Licia Colò, l’ultima visita all’ex Nicola Pietrangeli: «Stava male ma scherzava: cosa mi fece innamorare di lui» - La conduttrice, che con il campione di tennis scomparso oggi ha condiviso sette anni di vita dal 1987 al 1994, è andata a trovarlo in os ... Riporta open.online

Nicola Pietrangeli, il dolore di Licia Colò: «L'ho visto 5 giorni fa, mi ha detto: "Sono stanco di essere stanco". Mi innamorai del suo coraggio» - Sono stati fidanzati 7 anni, dal 1987 al 1994, e all'epoca la loro storia fece molto scalpore vista la grande differenza d'eta: lui aveva 54 anni, lei appena 24. Da msn.com

Amori e drammi di Nicola Pietrangeli. Il tradimento della moglie, la storia con Licia Colò e la morte del figlio Giorgio - Lea Pericoli in un libro definì Pietrangeli: “Il più bravo a rimanere giovane” ... Da msn.com