Nicola Pietrangeli e le ultime volontà annunciate da tempo | Il mio funerale? Al Foro Italico venite numerosi Se piove rimandiamo le signore non si possono bagnare
Nicola Pietrangeli aveva le idee chiare su tutto, persino sul proprio funerale. La leggenda del tennis italiano, scomparso oggi a 92 anni, aveva pianificato nei minimi dettagli la cerimonia d’addio, scegliendo una location simbolica e molto personale: lo stadio Pietrangeli del Foro Italico, il campo con le statue dedicato proprio a lui. “Il mio funerale, fra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli”, aveva dichiarato con la consueta ironia in un’intervista rilasciata in occasione dei suoi 90 anni. La scelta non era casuale: Pietrangeli aveva individuato in quel luogo l’unico degno di ospitare il suo ultimo saluto, spiegando con pragmatismo che “ c’è parcheggio ” e “ci sono tremila posti a sedere”. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nicola Pietrangeli, morto lunedì 1 dicembre all'età di 92 anni, più volte nel corso degli ultimi anni aveva espresso giudizi su Jannik Sinner, tra critiche e apprezzamenti - facebook.com Vai su Facebook
Oggi perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport con straordinario talento e passione. Nicola Pietrangeli è stato un simbolo del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, inserito nella Hall of Fame mondiale, un campione capace di ispirare d Vai su X
Gli ultimi mesi di Nicola Pietrangeli, i ricoveri e la morte del figlio: “Forse dovevo essere punito” - Il dramma degli ultimi mesi di Nicola Pietrangeli: il dolore, malattia e il peso del lutto del figlio prima dell’addio ... Si legge su fanpage.it
Nicola Pietrangeli, come è morto: la malattia (dal tumore al colon all'incidente domenstico) - Negli ultimi mesi Nicola Pietrangeli aveva iniziato a confrontarsi con una fragilità che non cercava più di nascondere. Come scrive msn.com
Nicola Pietrangeli morto, da Giorgia Meloni a Panatta, da Fognini a Nadal: le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Secondo ilmessaggero.it
Lutto nel tennis: Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni - La leggenda a cui dal 2006 è stato intitolato il vecchio "Stadio della pallacorda" al Foro Italico di Roma. Lo riporta corrieredellosport.it
Morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. Aveva 92 anni - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale ( LA CARRIERA IN FOTO ). Da tg24.sky.it
Addio a Nicola Pietrangeli. E' morto a 92 anni, a Roma, il grande campione icona del tennis italiano - Tantissimi i messaggi che lo ricordano: leggenda, icona, esempio, punto di riferimento, gli aggettivi usati dai tennisti Nadal e Fognini, ma anche dal mondo del calcio ... Scrive rtl.it