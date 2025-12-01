Nicola Pietrangeli e le ultime volontà annunciate da tempo | Il mio funerale? Al Foro Italico venite numerosi Se piove rimandiamo le signore non si possono bagnare

Nicola Pietrangeli aveva le idee chiare su tutto, persino sul proprio funerale. La leggenda del tennis italiano, scomparso oggi a 92 anni, aveva pianificato nei minimi dettagli la cerimonia d’addio, scegliendo una location simbolica e molto personale: lo stadio Pietrangeli del Foro Italico, il campo con le statue dedicato proprio a lui. “Il mio funerale, fra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli”, aveva dichiarato con la consueta ironia in un’intervista rilasciata in occasione dei suoi 90 anni. La scelta non era casuale: Pietrangeli aveva individuato in quel luogo l’unico degno di ospitare il suo ultimo saluto, spiegando con pragmatismo che “ c’è parcheggio ” e “ci sono tremila posti a sedere”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

