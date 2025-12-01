Nicola Pietrangeli dal Roland Garros alla Davis | le vittorie

Prima dello strapotere di Jannik Sinner, prima degli exploit di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, dello Us Open di Flavia Pennetta e dei trionfi di Francesca Schiavone. Nicola Pietrangeli è stato per generazioni simbolo e icona del tennis italiano, massimo rappresentante della racchetta azzurra che con la sua classe e il suo attaccamento alla maglia ha rappresentato il nostro Paese nel mondo. Forte di 67 titoli, di cui 44 in singolare e due Roland Garros, è stato il primo italiano a vincere uno Slam ed è ancora oggi l’unico tricolore nella Hall of Fame. Con 164 incontri e 120 vittorie, detiene ancora il primato mondiale per match giocati e vinti in Coppa Davis. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nicola Pietrangeli, dal Roland Garros alla Davis: le vittorie

