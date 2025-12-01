Nicola Pietrangeli dai tre figli all’amore con Licia Colò | la vita privata del campione

Webmagazine24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – All'età di 92 anni è morto Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. La sua vita privata è stata segnata da grandi amori, tre figli, delusioni e il terribile lutto dello scorso luglio. Pietrangeli è stato sposato per 15 anni con l'indossatrice Susanna Artero, dalla quale ha avuto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

nicola pietrangeli tre figliNicola Pietrangeli, dai tre figli all’amore con Licia Colò: la vita privata del campione - All’età di 92 anni è morto Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. sassarinotizie.com scrive

nicola pietrangeli tre figliGli amori di Nicola Pietrangeli: i figli con Susanna Artero, la relazione intensa con Licia Colò. «Ho avuto solo quattro donne importanti e tutte mi hanno lasciato…» - Lunedì mattina la notizia: il grande tennista, primo italiano a vincere un titolo dello Slam, ha trionfato due volte al Roland Garros ed è arrivato al numero tre ... Da msn.com

nicola pietrangeli tre figliChi sono Marco, Giorgio e Filippo figli di Nicola Pietrangeli? Età, storia di famiglia e cosa sappiamo oggi - E quando si parla di Pietrangeli, il nome che ha portato il tennis italiano nel mondo, ci si aspetta quasi un’eredità sportiva tramandata come si fa ... Come scrive alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Nicola Pietrangeli Tre Figli