Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, vincitore di due trofei del Grande Slam e capitano non giocatore della prima Coppa Davis vinta dall’Italia. Il tennista, morto oggi a 92 anni, è stato uno dei giocatori più forti del mondo a fra gli anni ’50 e ’60, raggiungendo il numero 3 prima dell’era Open, quando il circuito era dominato da campioni inarrivabili come Rod Laver. Ecco alcune delle foto di una carriera e di una vita straordinarie, dentro e fuori dal campo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, addio all’icona del tennis azzurro – Le foto