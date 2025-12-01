Nicola Pietrangeli addio all’icona del tennis azzurro – Le foto
Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, vincitore di due trofei del Grande Slam e capitano non giocatore della prima Coppa Davis vinta dall’Italia. Il tennista, morto oggi a 92 anni, è stato uno dei giocatori più forti del mondo a fra gli anni ’50 e ’60, raggiungendo il numero 3 prima dell’era Open, quando il circuito era dominato da campioni inarrivabili come Rod Laver. Ecco alcune delle foto di una carriera e di una vita straordinarie, dentro e fuori dal campo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
