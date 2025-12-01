Nicola Pietrangeli addio all’icona del tennis azzurro – Le foto

Lapresse.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, vincitore di  due trofei del Grande Slam  e capitano non giocatore della prima Coppa Davis vinta dall’Italia. Il tennista,  morto oggi a 92 anni, è stato  uno dei giocatori più forti del mondo  a fra gli anni ’50 e ’60, raggiungendo il numero 3 prima dell’era Open, quando il circuito era dominato da campioni inarrivabili come  Rod Laver. Ecco alcune delle foto di una carriera e di una vita straordinarie, dentro e fuori dal campo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nicola pietrangeli addio all8217icona del tennis azzurro 8211 le foto

© Lapresse.it - Nicola Pietrangeli, addio all’icona del tennis azzurro – Le foto

Argomenti simili trattati di recente

nicola pietrangeli addio all8217iconaNicola Pietrangeli, addio all’icona del tennis azzurro – Le foto - Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, vincitore di due trofei del Grande Slam e capitano non giocatore della prima Coppa Davis vinta ... Secondo lapresse.it

nicola pietrangeli addio all8217iconaAddio a Nicola Pietrangeli, Icona del Tennis Italiano - Vincitore di due Slam a Parigi e leggenda della Coppa Davis, guidò l'Italia alla storica prima vittoria del trofeo nel 197 ... Lo riporta interris.it

nicola pietrangeli addio all8217iconaNicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano: da Fognini a Binaghi - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Nicola Pietrangeli Addio All8217icona