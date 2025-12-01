Nicola Pietrangeli addio alla leggenda | il primo italiano a vincere uno Slam
Leggenda del tennis italiano, vincitore di due prove del Grande Slam e capitano non giocatore dell’unica Coppa Davis vinta dall’Italia. Nicola Pietrangeli, morto oggi a 92 anni, è stato uno dei giocatori più forti del mondo a cavallo fra gli anni ’50 e ’60, prima dell’era Open e quando il circuito era dominato da campioni inarrivabili come Rod Laver. “Quante volte mi sono sentito dire: ‘Certo, se ti fossi allenato seriamente avresti vinto di più!’. E io freddamente rispondevo: ‘Sì! Ma sapeste quanto mi sarei divertito di meno'”, una delle sue frasi celebri che ne fotografano il carattere. A Pietrangeli è dedicato uno dei campi del Foro Italico, a Roma, sede degli Internazionali di tennis che vinse due volte. 🔗 Leggi su Lapresse.it
