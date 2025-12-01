Nicola Pietrangeli addio al maestro dei gesti raffinati e simbolo di un' Italia che applaudiva l' eleganza

C?è stato un tempo in cui il tennis non era un rombo di potenza, ma un?arte lenta e luminosa. Le partite assomigliavano a conversazioni: pause, lampi, intuizioni. Era il tennis. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nicola Pietrangeli, addio al maestro dei gesti raffinati e simbolo di un'Italia che applaudiva l'eleganza

Addio a Nicola #Pietrangeli, primo italiano a vincere uno #Slam, la Coppa Davis era la sua storia. Ha vinto due volte il Roland Garros e detiene il record di match (164) e vittorie (110) in #Davis e faceva parlare di sé anche per le sue storie da copertina.

#ugdp #Binaghi Nicola Pietrangeli? Questa #Davis è dedicata anche a lui, siamo tutti con lui, lo vogliamo di nuovo con noi a bordocampo il prossimo anno. Forza Nicola!

