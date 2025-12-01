Nicola Pietrangeli addio al maestro dei gesti raffinati e simbolo di un' Italia che applaudiva l' eleganza

C?è stato un tempo in cui il tennis non era un rombo di potenza, ma un?arte lenta e luminosa. Le partite assomigliavano a conversazioni: pause, lampi, intuizioni. Era il tennis. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

nicola pietrangeli addio al maestro dei gesti raffinati e simbolo di un italia che applaudiva l eleganza

Nicola Pietrangeli, addio al maestro dei gesti raffinati e simbolo di un'Italia che applaudiva l'eleganza

