Nicola Pietangeli mercoledì i Funerali

14.00 L'ultimo saluto alla leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, scomparso all' età di 92 anni, si potrà dare mercoledì 3 dicembre. Al Parco del Foro Italico, a Roma, la Camera Ardente all'interno dello stadio che porta il suo nome.Sarà aperta dalle 9 alle 14. Successivamente, alle 15, si svolgeranno i Funerali nella Chiesa di Ponte Milvio. In memoria dell'icona del tennis, su invito del presidente del Coni, sarà osservato un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive dei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il saluto del mondo della racchetta a Nicola Pietrangeli: omaggi anche dal Roland Garros e dagli Internazionali d'Italia - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli has passed away at the age of 92. A four-time Roland-Garros champion and an iconic figure in Italian tennis, he leaves an extraordinary legacy. He will be greatly missed by the tennis world. Vai su X

