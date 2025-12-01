Nibali | Giro 2026? Tante novità e tranelli Sarà una corsa interessante

Le parole di Vincenzo Nibali (vincitore del Giro nel 2013 e 2016) a margine della presentazione del Giro d'Italia & Giro d’Italia Women. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nibali: "Giro 2026? Tante novità e tranelli. Sarà una corsa interessante"

Giro d’Italia 2026, Vincenzo Nibali “chiama” Jonas Vingegaard: “Ha la possibilità di entrare in un circolo davvero esclusivo – E vedrei bene anche Remco Evenepoel” Vai su X

Giro d'Italia 2026 di nuovo a Pila, ora è ufficiale - Barthélemy, Doues, Lin Noir e Verrogne per arrivare ai 1800 metri di Pila ... rainews.it scrive

Ecco il Giro d'Italia donne 2026: nove tappe da Cesenatico a Saluzzo - Da Cesenatico – grande partenza sabato 30 maggio – a Saluzzo, con il finale previsto per domenica 7 giugno: ecco il Giro d’Italia Women, organizzato per il terzo anno consecutivo da RCS Sports & Event ... Segnala msn.com

Giro d’Italia 2026, svelato il percorso: il via dalla Bulgaria, l’arrivo ancora a Roma: date e tappe - Oggi è stato svelato il percorso del Giro d'Italia 2026, che scatterà dalla Bulgaria venerdì 8 maggio e si chiuderà a Roma domenica 31 maggio. Da fanpage.it

Il percorso del Giro d'Italia 2026: tutte le tappe, partenza dalla Bulgaria, arrivo a Roma - Per la prima volta nella storia, la Grande Partenza del Giro d'Italia sarà in Bulgaria: le prime tre tappe della 109ª edizione attraverseranno il Paese balcanico da Nessebar a Sofia, per oltre 600 km ... Da corriere.it

Giro d’Italia 2026, partenza dalla Bulgaria: date, tappe e percorso - E' la prima volta che la Corsa Rosa partirà da qui, come annunciato oggi nella conferenza ... Secondo msn.com

La presentazione del Giro d'Italia 2026, partenza in Bulgaria: sesta tappa a Napoli - La prossima edizione è stata presentata nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre con una diretta ... Lo riporta msn.com