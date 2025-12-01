NewPrinces conclude l’acquisto del 100 per cento di Carrefour Italia

NewPrinces ha concluso l’ acquisto dell’intero capitale di Carrefour Italia, dopo il via libera formale della Commissione Europea, che ha scelto di non opporsi all’operazione, qualificandola come compatibile sia con il mercato interno sia con le norme dello Spazio Economico Europeo. Con questo passaggio, il gruppo diventa il secondo operatore italiano dell’agroalimentare per volume d’affari e il primo del settore food & beverage per numero di addetti: 13 mila in Italia e oltre 18 mila a livello globale, ai quali si aggiungono circa 11 mila lavoratori impiegati tramite aziende esterne. Il logo di Carrefour (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - NewPrinces conclude l’acquisto del 100 per cento di Carrefour Italia

