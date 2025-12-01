Netflix ha eliminato la trasmissione del video dall’app mobile su quasi tutti i TV moderni e i Chromecast

Si chiama “casting” e Netflix lo ha rimosso dall’app mobile per la maggior parte dei TV e dispositivi recenti. Funziona solo sui vecchi Chromecast e non sul piano con pubblicità. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Netflix ha eliminato la trasmissione del video dall’app mobile su quasi tutti i TV moderni e i Chromecast

Approfondisci con queste news

Ciao, sono appena approdata su Netflix, e dato che da oltre 10 anni ho eliminato la tv dalla mia vita, guardo solo qualche film e qualche serie in streaming su tablet. Sono appassionata di horror (sul genere dell'Esorcista, oscure presenze, ecc, e di fantascienz - facebook.com Vai su Facebook

Netflix non supporterà più la trasmissione dallo smartphone ai nuovi dispositivi Chromecast e Google TV Streamer - Netflix blocca la trasmissione da smartphone alla maggior parte dei televisori e dispositivi Chromecast. Lo riporta multiplayer.it

Netflix ha eliminato la trasmissione del video dall’app mobile su quasi tutti i TV moderni e i Chromecast - Si chiama “casting” e Netflix lo ha rimosso dall’app mobile per la maggior parte dei TV e dispositivi recenti. Come scrive dday.it