Netflix elimina una funzione per vedere le serie sulla tv | cosa succede senza l'opzione casting
La funzione di trasmissione dei contenuti da smartphone non è più disponibile sulla maggior parte delle smart TV e dei dispositivi streaming. Per vedere Netflix ora bisogna usare direttamente l'app integrata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
