Netflix elimina una funzione per vedere le serie sulla tv | cosa succede senza l'opzione casting

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La funzione di trasmissione dei contenuti da smartphone non è più disponibile sulla maggior parte delle smart TV e dei dispositivi streaming. Per vedere Netflix ora bisogna usare direttamente l'app integrata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

netflix elimina funzione vedereNetflix elimina una funzione per vedere le serie sulla tv: cosa succede senza l’opzione casting - La funzione di trasmissione dei contenuti da smartphone non è più disponibile sulla maggior parte delle smart TV e dei dispositivi streaming ... Lo riporta fanpage.it

Stop al casting: Netflix elimina una funzione chiave - Netflix elimina senza preavviso il casting da smartphone verso le smart TV, lasciandolo solo ai vecchi Chromecast e agli abbonati premium. Riporta msn.com

netflix elimina funzione vedereNetflix fa sparire il tasto Cast dagli smartphone: ecco cosa sta succedendo - Netflix rimuove il supporto al Cast da smartphone sui Chromecast recenti e dispositivi Google TV, creando malumori tra molti utenti. Segnala smartworld.it

netflix elimina funzione vedereNon è più possibile trasmettere Netflix dal telefono alla TV - Netflix elimina la funzione di casting da smartphone a TV quasi per tutti. Lo riporta msn.com

Netflix contro Chromecast: trasmissione da smartphone bloccata per molti utenti - Netflix disattiva il casting da mobile su molti dispositivi moderni, con eccezioni solo per hardware legacy e abbonamenti senza pubblicità. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Netflix Elimina Funzione Vedere