netanyahu ha chiesto la grazia al presidente herzog

Domenica 30 novembre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto la grazia al presidente d'Israele Isaac Herzog per il processo per corruzione, sostenendo, in una lettera di 111 pagine redatta dai suoi legali - e in un video postato sui social -, che i procedimenti penali a suo carico  ostacolano la sua capacità di governare e che quindi la grazia è soprattutto per il bene di Israele: "È arrivato il momento di sanare le fratture e restaurare la fiducia nelle istituzioni dello stato". Netanyahu continua a negare le accuse di corruzione, frode e abuso d'ufficio e i suoi avvocati hanno dichiarato in una lettera all'ufficio del presidente che il primo ministro continua a ritenere che il procedimento legale porterebbe comunque a una totale assoluzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

