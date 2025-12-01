Netanyahu chiede la grazia | Devo servire Israele Herzog pronto a valutare
"Chiunque chieda la grazia presidenziale deve presentare una richiesta formale". Detto, fatto. Il premier di Israele Benjamin Netanyahu ha dato seguito alle parole del capo di Stato Isaac Herzog, pronunciate poco meno di tre settimane fa, avanzando la richiesta di grazia. "Il protrarsi del processo – ha detto Netanyahu – ci sta lacerando dall’interno, alimentando profonde divisioni e aggravando le fratture". Una richiesta, contenuta in un documento di oltre cento pagine e accompagnata da una lettera firmata dallo stesso Netanyahu, che l’avvocato Amit Hadad ha presentato al Dipartimento legale dell’Ufficio del presidente Herzog. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Cisgiordania, cooperanti italiani aggrediti e feriti dai coloni. Tajani: "Israele li fermi" Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog, proteste. Bombe su Gaza, 356 uccisi dopo la tregua. Il papa: "Israele non vuole i 2 Stati, ma è l'unica soluzione" #Cisgiordani - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu chiede la grazia per se stesso: “È nell’interesse di Israele” - la Repubblica Vai su X
Israele, Netanyahu chiede la grazia nel processo per corruzione. Manifestazioni di protesta - «Esaminerò la richiesta di grazia con responsabilità e sincerità, dopo avere ricevuto tutti i pareri pertinenti». Scrive ilmessaggero.it
Israele, Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog. È sotto processo per corruzione, frode e abuso - Che in un primo momento aveva negato di voler chiedere il perdono presidenziale ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Netanyahu chiede la grazia mentre è sotto processo: Israele sull’orlo della rottura istituzionale - Un dossier da oltre cento pagine, la pressione di Donald Trump, il precedente del Bus 300 e un Presidente chiamato a decidere se salvare un premier o salvare la tenuta dello Stato di diritto ... Scrive giornalelavoce.it