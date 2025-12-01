"Chiunque chieda la grazia presidenziale deve presentare una richiesta formale". Detto, fatto. Il premier di Israele Benjamin Netanyahu ha dato seguito alle parole del capo di Stato Isaac Herzog, pronunciate poco meno di tre settimane fa, avanzando la richiesta di grazia. "Il protrarsi del processo – ha detto Netanyahu – ci sta lacerando dall’interno, alimentando profonde divisioni e aggravando le fratture". Una richiesta, contenuta in un documento di oltre cento pagine e accompagnata da una lettera firmata dallo stesso Netanyahu, che l’avvocato Amit Hadad ha presentato al Dipartimento legale dell’Ufficio del presidente Herzog. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Netanyahu chiede la grazia: "Devo servire Israele". Herzog pronto a valutare