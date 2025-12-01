Nessuna concessione senza Kyiv nessuna trattativa senza i volenterosi Zelensky vede Macron
Parigi. La questione dei territori “è la più difficile” nei negoziati di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto ieri il presidente Volodymyr Zelensky, in apertura della conferenza stampa all’Eliseo con il suo omologo francese Emmanuel Macron. Si tratta della decima visita del leader ucraino a Parigi dall’invasione russa dell’Ucraina. Una visita per fare il punto sulle trattative dopo i progressi registrati a Ginevra e in Florida tra i negoziatori ucraini e americani e per ribadire che l’accordo di pace non deve essere una resa a Mosca. “Dobbiamo fare in modo che la Russia non abbia l’impressione di ottenere una ricompensa per questa guerra”, ha detto Zelensky, riferendosi alle rivendicazioni territoriali di Mosca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
