Nessun simbolo religioso e stella cometa al bando | così in provincia di Bergamo si cancella il Natale
Di anno in anno l'Europa, e con essa l'Italia, sembra voler abdicare alle proprie radici, rinunciando alle proprie tradizioni cattoliche e cristiane. Lo si evince soprattutto quando si avvicina il Natale, perché è allora che iniziano i problemi e le paranoie di chi vuole essere inclusivo a tutti i costi. A Bruxelles, per esempio, per non turbare i musulmani le statue del presepe sono state realizzate senza volto, e il Gesù Bambino è stato perfino decapitato. A Genova hanno risolto il problema alla base, eliminando il Presepe dal Comune. A Grosseto, invece, le maestre hanno eliminato il riferimento ai doni inviati da Gesù Bambino nella versione italiana di "Don Don Dan", sostituendolo con un generico "buon Natal". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
